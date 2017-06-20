На встрече с президентом Украины Дональд Трамп отметил «большую вовлеченность» американской стороны в дела Киева. Об этом по итогам переговоров двух глав государств сообщили в Белом доме.

Трамп отметил, что имеет большую честь приветствовать лидера Украины –– страны, в дела которой США крайне вовлечены.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил, что «эффективное взаимодействие (США и Украины) может принести мир в его страну, поддержать ее территориальную целостность и суверенитет», пишет «РИА Новости».

В ходе рабочей поездки в США Порошенко планирует побеседовать с главой Пентагона, госсекретарем США. Украинский лидер провел переговоры с главой минэнерго США. Планируется, что украинский лидер также встретится с руководством МВФ и Всемирного банка.