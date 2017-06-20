В Госдуму внесен законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте правительства РФ. Проект закона был подготовлен Минфином. Он подразумевает внесение поправки в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ.

Согласно законопроекту, системой tax free смогут воспользоваться граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.

Кроме того, право на вычет сумм НДС получат организации розничной торговли по товарам, реализованным таким физическим лицам.

Также будет установлена нулевая ставка НДС в отношении услуг, которые российские компании оказывают иностранным гражданам.

«Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении правительства.