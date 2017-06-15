Внедрение в России системы tax free с 1 октября 2017 года потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 260 млн рублей. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил в четверг на заседании правительства.

«Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн рублей, но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — цитирует Медведева «Финмаркет».

Граждане государств, не входящих в ЕАЭС, которые будут выезжать из России, смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных здесь товаров. По словам Медведева, речь идет о 18% за минусом процента компании, которая станет оператором системы tax free.