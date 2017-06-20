Возможное соглашение по безопасности Украины и США предусматривает размещение американских военных резервов на территории страны. Об этом заявил во вторник спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки», — приводит слова депутата «112 Украина».

По словам Парубия, соглашение «выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США», передает RT.

Спикер Верховной рады заявил о необходимости заключения соглашения по безопасности между Украиной и США и передачи Киеву летального вооружения в ходе визита в Соединенные Штаты.

Конгрессмен Рик Ларсен заявил ранее, что конгресс США может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия, передает «РИА Новости».

Американский сенат одобрил в мае текущего года проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, включающий не менее $410,456 млн на помощь Украине. Пентагон может потратить $150 млн на «предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике».

Закон, который предусматривает законодательное определение членства Украины в НАТО в качестве приоритета внешней политики страны, рада приняла 8 июня.