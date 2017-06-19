Комитет Совета Европы (СЕ) по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения выразил обеспокоенность условиями содержания заключенных на Украине.

В докладе комитета СЕ, который был составлен по итогам визита делегации на Украину в ноябре 2016 года, отмечается, что в последнее время были зафиксированы жалобы заключенных на плохое обращение со стороны сотрудников полиции.

Представители комитета СЕ подчеркивают, что предполагаемые случаи плохого обращения с заключенными должны быть тщательно расследованы.