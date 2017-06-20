На встречу по Сирии в Астане, которую планируется провести 4-5 июля, приглашены представители сирийского правительства и оппозиции, заявил во вторник первый замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Направлены приглашения, ответ мы ожидаем», - ответил дипломат на вопрос журналистов об участии представителей правительства Сирии и оппозиции.

По словам Тлеуберди, участниками встречи станут «высокие представители министерств иностранных дел стран-гарантов - России, Ирана и Турции».

Приглашения направлены всем участникам предыдущих встреч, как вы помните, наблюдателями были Иордания, США и ООН» - добавил первый заместитель МИД Казахстана.

На площадке «Астана» уже состоялись четыре раунда встреч по урегулированию ситуации в Сирии, по итогам которых были согласованы положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан меморандум о зонах деэскалации в стране. Вооруженный конфликт в САР начался в марте 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.