Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии пройдет в Астане 4–5 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Таким образом, МИД РФ подтвердил информацию, ранее озвученную внешнеполитическим ведомством Казахстана.

Ожидается, что участники встречи затронут ряд вопросов, касающихся зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, обеспечения гуманитарного доступа и восстановления инфраструктуры страны.

Ранее представители спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры заявляли, что после переговоров в Астане состоится седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Встреча запланирована на 10 июля.