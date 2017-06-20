Семья освобожденного в КНДР американца Отто Уормбиера заявила, что он скончался «от рук северокорейцев».

В заявлении семьи американца сказано, что он после освобождения находился в ужасном состоянии, не мог говорить, видеть и не реагировал на речь. В то же время, как считают родные, Уормбиер чувствовал, что попал домой, передает РИА «Новости».

«Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи. К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода», — сказано в заявлении.

Родные американца также поблагодарили медиков США, которые сделали все возможное, чтобы спасти его.

Напомним, Отто Уормбиер с марта 2016 года находился в коме после приема снотворного в тюрьме. Медики США заявили, что американец, кроме прочего, перенес черепно-мозговую травму.