Американский президент Дональд Трамп назвал «ужасной вещью» то, что произошло со студентом Отто-Фридериком Уормбиером в КНДР, где молодой человек впал в кому во время заключения в тюрьме.

«Что случилось с ним — поистине ужасная вещь», — сказал Трамп во время выступления в Майами.

Во вторник, 13 июня, Отто Уормбиер был освобожден из тюрьмы в КНДР, в которой провел больше года. Его доставили на родину в бессознательном состоянии. По мнению властей Северной Кореи, студент из Америки впал в кому из-за ботулизма, заболевания, поражающего нервную систему. Врачи в США не нашли в организме Уормбиера следов нейротоксина, вызывающего данное заболевание.