Сборная России проведет свой второй матч на групповом этапе главного футбольного турнира года. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с действующими чемпионами Европы и одними из фаворитов Кубка конфедераций — командой Португалии. Ранее в стартовом матче соревнований между лучшими сборными своих континентов россиянам удалось переиграть сборную Новой Зеландии (2:0).

В преддверии ответственной игры тренер вратарей сборной России Гинтерас Стауче в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что футболисты национальной команды не позволят себе утратить бдительность и в матче с Португалией.

— После игры с Новой Зеландией у нас было четыре дня, чтобы спокойно подготовиться к Португалии, — рассказал «Известиям» Гинтерас Стауче. — А в целом мы чуть ли не год разбираем игру каждого соперника. Уверен, что ребята не позволят себе расслабиться после победы над новозеландцами, ведь никакого успеха еще нет, прошел всего один матч. Вся борьба еще впереди. Мы постепенно, шаг за шагом идем к нашей цели.

По мнению бывшего нападающего сборной России Сергея Юрана, четыре года отыгравшего за португальские «Бенфику» и «Порту», по игре с Новой Зеландией сложно оценить готовность команды к встрече.

— Против нас будут играть действующие чемпионы Европы, у которых на каждой позиции футболисты классом выше, чем у россиян — при всем уважении к нашей команде, — заявил «Известиям» Сергей Юран. — В матче с Новой Зеландией порадовали настрой, самоотдача и желание подопечных Станислава Черчесова бороться, но встреча с Португалией потребует от них гораздо большего. России нужно будет постараться сыграть на пределе своих возможностей — с первой и до последней минуты. Понадобится жесткая игровая дисциплина и минимизация ошибок, потому что исполнители у Португалии такие, что воспользуются любым, даже самым мелким промахом. В отличие от той же Новой Зеландии. Команде Черчесова будет очень сложно, хотя футбол преподносит самые разные сюрпризы. Зацепиться за ничью наша команда может, но и португальцы будут настроены максимально, так как знают, что в случае победы как минимум второе место в группе они себе обеспечат.

Отметим, в первом матче групповой стадии Кубка конфедераций сборная Португалии в Казани сыграла вничью с командой Мексики (2:2), позволив сопернику сравнять счет на последних минутах.

— У Мексики очень приличная сборная, поэтому меня не удивила потеря Португалией очков в этом матче, — отметил Сергей Юран. — Получилась отличная битва между двумя сильными сборными: и по голам, и по качеству игры. Португальцы были чуть ближе к успеху, но мексиканцы предстали организованным коллективом с большим количеством креативных футболистов. Все они хорошо оснащены технически. Я не ожидал, что Португалия легко обыграет Мексику, так что счет закономерен. Сборной России будет очень непросто в матчах против этих команд. Новая Зеландия в разы слабее их. Можно сказать, что настоящий Кубок конфедераций для сборной России начинается именно сейчас.

Главная звезда мирового футбола, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду приехал в Россию на фоне грандиозного скандала из-за обвинений в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн. Показания по этому делу в суде 32-летний футболист даст уже 31 июля. Не исключено, что в итоге Роналду придется уйти из мадридского «Реала», с которым в минувшем сезоне он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

— В любом случае эти проблемы влияют на человека, и в голове у него негатив от подобной истории, — резюмировал Сергей Юран. — Кроме того, Криштиану провел тяжелейший сезон, выходя на поле во всех матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также играя за сборную. Это привело к серьезному накоплению усталости, поэтому легкости и свежести от Роналду ждать не приходится. Так что у футболистов сборной России есть шансы его нейтрализовать. Но надо учитывать, что у Португалии в составе не только Криштиану — в этой команде собраны настоящие мастера, многих из которых представляют опасность для соперника.

Гинтерас Стауче между тем отметил, что при изучении соперника российская сборная не будет зацикливаться только на Криштиану Роналду.

— Мы сосредоточены на всей команде Португалии в целом, а не следим за каким-то одним футболистом. И неважно, о ком именно идет речь, — сообщил тренер вратарей сборной России.

Матч Россия–Португалия пройдет в Москве на стадионе «Спартак» 21 июня. Начало в 18:00.

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