Нападающий Федор Смолов считает, что сборной России не нужен игрок уровня Криштиану Роналду, поскольку вокруг одного человека очень сложно построить команду.

Об этом форвард сборной России заявил в преддверии матча с португальской командой на Кубке конфедераций.

Смолов отметил, что у сборной России нет игроков, которые смогли бы бороться с Лионелем Месси или Криштиану Роналду за «Золотые мячи», но такой человек команде и не нужен.

«Очень тяжело выстроить единый коллектив, когда в команде только один человек. Вы сами сказали, всё крутится вокруг Криштиану. Нам такой человек не нужен», — приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Сборная России во втором матче группового этапа Кубка конфедераций встретится со сборной Португалии. Матч пройдет в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После первого тура Россия с тремя очками возглавляет группу А. Второе и третье место делят сборные Португалии и Мексики. На четвертой строчке расположилась Новая Зеландия.

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