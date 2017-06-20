Смолов: сборной России не нужен Криштиану Роналду
Нападающий Федор Смолов считает, что сборной России не нужен игрок уровня Криштиану Роналду, поскольку вокруг одного человека очень сложно построить команду.
Об этом форвард сборной России заявил в преддверии матча с португальской командой на Кубке конфедераций.
Смолов отметил, что у сборной России нет игроков, которые смогли бы бороться с Лионелем Месси или Криштиану Роналду за «Золотые мячи», но такой человек команде и не нужен.
«Очень тяжело выстроить единый коллектив, когда в команде только один человек. Вы сами сказали, всё крутится вокруг Криштиану. Нам такой человек не нужен», — приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».
Сборная России во втором матче группового этапа Кубка конфедераций встретится со сборной Португалии. Матч пройдет в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
После первого тура Россия с тремя очками возглавляет группу А. Второе и третье место делят сборные Португалии и Мексики. На четвертой строчке расположилась Новая Зеландия.
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