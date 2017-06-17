Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ФИФА и главу организации Джанни Инфантино за доверие России и заявил, что Кубок конфедераций-2017 сможет продемонстрировать гостеприимство и радушие граждан страны.

«Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает наша страна — Россия», — отметил глава государства.

Он также заявил, что Кубок конфедераций станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира 2018 года и в ответственности России — провести турнир на самом высоком уровне.

«Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную, открытую для мира Россию — Санкт-Петербург и Москву, Казань и Сочи — прекрасные города со своей историей и динамичной жизнью», — подчеркнул президент, отметив, что матчи будут бескомпромиссными, честными и справедливыми.