Александра Ерохина без сомнений можно назвать одним из тех футболистов сборной России, чьи имена ассоциируются с приходом на тренерскую позицию Станислава Черчесова. Полузащитник «Ростова» попадал в состав национальной команды еще при Леониде Слуцком, но его дебют в футболке с российским гербом состоялся именно при Черчесове. Сейчас Ерохин в составе главной команды страны выступает на Кубке Конфедераций и готовится к важнейшей игре против Португалии. В преддверии второго матча в своей группе 27-летний футболист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о победе над сборной Новой Зеландии в стартовой игре турнира, предстоящем матче с действующими чемпионами Европы и своей клубной карьере.

— Для вас Кубок Конфедераций стал первым международным турниром. Какие эмоции оставил стартовый матч?

— Конечно, эмоции исключительные — мы победили и взяли важные три очка. При этом нам удалось дважды огорчить соперника и не пропустить самим. Так что впечатления от дебюта самые положительные.

— Перед игрой волновались?

— Да, было небольшое предматчевое волнение. Все-таки первая официальная игра национальной команды за год. Был сумасшедший ажиотаж — вся Россия переживала за нас и поддерживала. Поэтому я все-таки немного переживал. Но как только прозвучал стартовый свисток, всё ушло, и я думал только об игре.

— Удалось перед матчем послушать выступление президента?

— Честно говоря, было не очень хорошо слышно. Видимо, колонки расположены таким образом, чтобы звук в первую очередь доходил до болельщиков на трибуне, поэтому я не все расслышал. А вообще, конечно, очень приятно, что президент нашел время, чтобы посетить игру и лично поддержать нас на стадионе. Это дает только положительные эмоции и дополнительную мотивацию.

— Многие отмечали, что новозеландцы — команда с большим количеством габаритных игроков и они будут играть в силовой футбол. Они действительно делали акцент на этом?

— Впереди у них играл мощный форвард, на которого регулярно шли забросы. Он, в свою очередь, пытался головой скидывать мяч и подыгрывать партнерам. В этом, наверное, и заключался их силовой футбол.

— В какой момент стало известно, кто выйдет в стартовом составе сборной на дебютную игру Кубка конфедераций?

— Основной состав тренер объявляет в день матча на предыгровом теоретическом занятии. Поэтому, кого бы ни наигрывали в ходе подготовки, все понимают: многое может измениться.

— То есть на тренировках вы не наигрываете стартовый состав?

— Мы наигрываем взаимодействия — каждый действует на собственной позиции и должен знать свои маневры по ходу матча. А кто будет исполнять их непосредственно в игре, решает тренер.

— Почему после матча против Новой Зеландии игроки сборной долго не выходили из раздевалки и в итоге покинули ее все вместе, что было достаточно непривычно?

— Мы ждали ребят, которые проходили допинг-контроль. Как только поступила команда, что можно ехать, все и вышли.

— Это определенный элемент сплоченности?

— Можно и так назвать. Но я бы сказал, что это скорее организационный момент.

— Что сказал игрокам Станислав Черчесов после победы над Новой Зеландией?

— Он сказал, что как только кончилась эта игра, сразу начинается подготовка к следующей. Можно, конечно, немного порадоваться, но в голове уже необходимо держать следующего соперника — Португалию.

— Всех волнует вопрос — как сдержать главную звезду португальцев Криштиану Роналду?

— Прежде всего — командной и дисциплинированной игрой . Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках.

— В СМИ постоянно обсуждают проблемы Роналду с налоговой службой в Испании. Также пишут, что знаменитый португалец может сменить клуб. Как думаете, могут ли эти события выбить его из колеи?

— Я уверен, что его эти разговоры сейчас не особо волнуют. Думаю, на такого профессионала, как Роналду, подобного рода давление абсолютно никак не влияет.

— С вашим клубным будущим сейчас тоже нет ясности. Этот момент не отвлекает?

— Нет, сейчас я нахожусь в сборной, мы участвуем в важнейшем турнире, и все мои мысли связаны исключительно с командой и сосредоточены на ее успешном выступлении. В любом случае, я уверен, всё будет хорошо.

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