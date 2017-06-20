Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин продолжит карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает «Чемпионат.com», представители клубов уже согласовали переход 27-летнего футболиста в стан сине-бело-голубых.

По некоторым данным, контракт полузащитника будет рассчитан на три года. Он присоединится к своему новому клубу сразу после Кубка конфедераций, где он выступает в составе национальной команды.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера 27-летнего футболиста может составить порядка €10 млн.

В этом сезоне Ерохин забил пять голов и отдал результативную передачу в 25 матчах РФПЛ, четырех матчах в Лиге Европы и девяти матчах в Лиге чемпионов.

До перехода в «Ростов» 27-летний Ерохин играл за «Урал», «Краснодар» и «Шериф».

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