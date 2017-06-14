Совсем немного остается до старта одного из самых важных турниров для сборной России по футболу. Уже 17 июня подопечные Станислава Черчесова матчем с Новой Зеландией откроют Кубок конфедераций – 2017, участие в котором станет для национальной команды первым в ее истории. Нынешний состав сборной России более чем наполовину отличается от того, что год назад провалился на чемпионате Европы во Франции (в 2016-м россияне заняли последнее место в своей группе. — «Известия»). Одним из тех, для кого предстоящий турнир станет дебютом на международном уровне, является 27-летний полузащитник «Ростова» Александр Ерохин. После контрольного матча с Чили (1:1) игрок дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал об итогах встречи с сильнейшей командой Южной Америки, физической форме футболистов сборной в преддверии Кубка конфедераций и предстоящем матче с новозеландской командой.

— Перед игрой с Чили эксперты говорили, что матч покажет реальный уровень сборной России. Класс южноамериканцев действительно так высок?

— Команда Чили — участница Кубка конфедераций, чемпион своего континента и просто очень сильная сборная. Они очень уверенно играют в тот футбол, который хотят. Было интересно проверить свои силы, узнать, на что мы способны в играх с такими соперниками. Совсем скоро нас ждут первый за год официальный матч, и нужно подойти к нему в максимальной готовности.

— Чилийцы показали максимум в игре с Россией или приберегли силы для официальных матчей?

— Тяжело судить. Мы просматривали их игры в отборочном цикле к чемпионату мира-2018 — на мой взгляд, чилийцы показали такой же футбол, как и в официальных встречах.

— Для вас был принципиален результат матча? Или сейчас главное — наладить взаимопонимание в команде?

— Безусловно, мы были заряжены на положительный исход. Как говорит наш главный тренер, нет товарищеских игр — есть контрольные матчи, и результат в них имеет важнейшие значение. Поэтому очень хотелось выиграть у чилийцев и перед стартом Кубка конфедераций добавить положительных эмоций не только себе, но и болельщикам.

— Во втором тайме на поле появился самый звездный игрок чилийцев — Алексис Санчес. Какое впечатление он произвел на вас?

— Было сразу заметно, что это игрок высочайшего уровня. Спокойно обыгрывает, не боится брать на себя игру, постоянно обостряет. Что тут говорить... Санчес — звезда мирового класса.

— Вас не смутил момент в первом тайме, когда судья отменил гол чилийцев, а диктор уже объявил имя автора мяча?

— Да, произошла небольшая путаница — может быть, в плане психологии это и сыграло небольшую роль. Но я бы не стал придавать этому особого значения.

— Команда успела перестроится после потери Романа Зобнина, который получил травму в матче с Венгрией и теперь пропустит турнир?

— Роман в рамках подготовки к турниру сыграл всего 30 минут. Конечно, очень жаль, что он получил столь неприятное повреждение. Желаю ему здоровья и скорейшего восстановления. Но в обойме сборной России сейчас 23 футболиста, и мы все готовы играть и добиваться результата.

— Игры с Венгрией (3:0) и Чили (1:1) создали впечатление, что россияне набрали отличную физическую форму. Это действительно так?

— На сборах в Австрии мы и работали в первую очередь над физическим состоянием. Могу сказать, что отлично чувствую себя в плане готовности. Думаю, любой игрок национальной команды скажет вам то же самое.

— Дебютировать на Кубке конфедераций России предстоит матчем с Новой Зеландией. Многие считают эту команду темной лошадкой турнира. Сложно разбирать игру этой сборной?

— Не думаю, что у нас возникнут какие-то сложности с разбором игры Новой Зеландии. У тренерского штаба есть записи всех матчей, которые эта команда провела в последнее время. Уверен, мы будем иметь стопроцентное представление о том, в какой футбол они играют, их сильных и слабых сторонах.

— После разгрома Венгрии и неплохого результата с Чили не боитесь недооценить новозеландцев?

— Уверен, что такого не будет. Все будут максимально сконцентрированы и заряжены на победу в этом матче. Все-таки это будет первая официальная игра сборной России за долгое время, и все понимают ее значимость. Ни о какой даже малейшей расслабленности или недооценки соперника не может быть и речи.

— Матч состоится на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где были серьезные проблемы с газоном. Какие ожидания от этой арены?

— Нам сказали, что там всё поменяли, прошили газон синтетическими нитками, чтобы улучшить его качество. Заверили, что таких моментов, когда во время матчей отрывались куски газона, теперь уже не будет.

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