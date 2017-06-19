Несколько чиновников правительства Пензенской области уволены из-за посещения сомнительных сайтов. Решение принял губернатор региона Иван Белозерцев.

Об увольнении чиновников глава Пензенской области сообщил на совещании правительства, состоявшемся в понедельник, 19 июня.

«Губернатор сегодня на оперативном совещании сообщил об увольнении нескольких человек в связи с тем, что они в рабочее время посещали сайты сомнительного содержания», — рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина.

Она подчеркнула, что чиновник в рабочее время должен заниматься лишь выполнением своих обязанностей. При этом, добавила Черемушкина, даже социальные сети «чиновнику на работе ни к чему».

Местные СМИ отмечают, что губернатор поручил главам администраций проверить работу своих подчиненных, добавив, что не потерпит подобного поведения.