В инфекционное отделение ГКБ Екатеринбурга перевели Диму Пескова, 4-летнего мальчика, которого волонтеры искали пять дней на Рефтинском водохранилище.

Решение о переводе было принято после того, как на теле мальчика были обнаружены следы болезни, рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области. Мама Димы подтвердила, что 1 июня он контактировал с ребенком, болеющим ветрянкой, передает ТагилСити.ру.

Как писали «Известия», мальчик пропал 10 июня на территории Рефтинского водохранилища Свердловской области, где он отдыхал с родителями. В его поисках были задействованы более 500 человек, а также беспилотники. Спустя пять дней его обнаружили в 8 км от места пропажи. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован.