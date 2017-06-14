Спасатели нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области. Ребенок жив, однако находится в тяжелом состоянии.

«Ребенка нашла одна из поисковых групп в районе линии электропередачи, где ранее были найдены следы мальчика. Ему нужна медицинская помощь. В операции по эвакуации будет задействован вертолет», — сказали в пресс-службе свердловской полиции.

Мальчик пропал во время отдыха на природе с родителями. В поисках были задействованы более 500 человек, а также беспилотники.