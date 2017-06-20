Сборная России выиграла в Санкт-Петербурге матч открытия домашнего Кубка конфедераций у Новой Зеландии (2:0). Подопечные Станислава Черчесова сумели завоевать необходимые три очка у отчаянно сопротивлявшегося соперника, одним из лидеров которого был форвард Коста Барбарусес. В 2011–2012 годах он выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за владикавказскую «Аланию» и помог клубу из Северной Осетии выйти в РФПЛ, после чего ушел в греческий «Панатинаикос». После матча с Россией он дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением о поражении своей команды, уровне организации Кубка конфедераций и вспомнил времена выступлений на Северном Кавказе.

— Ваше поражение от сборной России можно назвать закономерным?

— Новая Зеландия могла добиться большего в этой игре. Мы хорошо начали матч, оказывали сопротивление сборной России, но допустили ошибку и пропустили необязательный гол, позволивший сопернику почувствовать себя более уверенно. Старались отыграться, приложили все силы, но во втором тайме из-за собственных ошибок снова пропустили мяч, что окончательно предопределило успех России.

— Как оцените дальнейшие перспективы России на Кубке конфедераций?

— Это очень хорошая команда с качественным подбором футболистов и неплохой физической подготовкой. Она может выйти из группы. А дальше всё будет зависеть от уровня соперников и игрового состояния вашей команды.

— Кто запомнился вам из российских футболистов?

— У России новая команда, многие не играли на крупных турнирах. Я хорошо помню Игоря Акинфеева — наблюдал за ним по телевизору, когда выступал в России за «Аланию». Он всегда был отличным вратарем, и сейчас он — главная звезда вашей сборной, что показал и прошедший матч. До этого я знал из нынешней сборной только Акинфеева и Юрия Жиркова, которые много играли в Лиге чемпионов и на чемпионате мира. Еще мне понравились оба автора забитых голов (Денис Глушаков и Федор Смолов. — «Известия»). Видно, что у России подобралась добротная команда.

— Еще надеетесь добиться успеха на Кубке конфедераций?

— Пока есть шансы, будем бороться. И постараемся оказать достойное сопротивление Мексике и Португалии.

— Как вам стадион в Санкт-Петербурге и организация турнира?

— Стадион очень большой, я на таких почти не играл. Когда трибуны заполнены, атмосфера потрясающая. Знаю, что эту арену долго строили. Мне на ней понравилось — хорошее поле, удобные раздевалки. И сам город отличный. Очень красивый и удобный. И люди вокруг добрые, всегда тебе улыбаются, когда выходишь на улицу.

— Когда сборная Новой Зеландии приехала в Петербург, ее отель охраняли многочисленные наряды полиции и броневик. Вам это создавало дискомфорт?

— Нет-нет (улыбается). Наоборот, было приятно, что о нашей безопасности так заботятся. Я знаю, что в России отношение к этому очень серьезное, поэтому можно спокойно гулять по городу. Убедился в этом еще во времена игр за «Аланию». Я ехал во Владикавказ и опасался за свою безопасность — слышал, что это неспокойный регион. Но всё оказалось совершенно по-другому. И сейчас, во время Кубка конфедераций, я чувствую себя в России защищенным.

— Скучали по России?

— Немного. Мне нравилось в вашей стране за год выступления за «Аланию». Мне был 21, и я очень переживал, что уезжаю далеко от своей страны и родных. До этого я играл в Австралии, а это совсем рядом с Новой Зеландией. Это был полезный для меня опыт — и в игровом, и в жизненном плане. Я рад, что внес свой вклад в выход «Алании» в премьер-лигу. Сожалею только, что так мало выходил на поле.

— Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев тогда был президентом «Алании». Чем он вам запомнился?

— Он пригласил меня в клуб. И встретил меня в Москве, когда я приехал на переговоры по контракту. Потом мы вместе полетели во Владикавказ, он показал стадион и поле, представил работникам клуба. При нем «Алания» была очень хорошо организована в плане инфраструктуры и условий для тренировок. Кроме того, он часто подсказывал футболистам во время тренировок, которые проводил его сын. Было видно, что Газзаев — сильная личность, уважаемая в клубе и регионе. При нем мы могли думать только о тренировках, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Мне всё нравилось. Только долгие перелеты по России в первые месяцы были непривычны. Но потом мне удалось приспособиться и к ним.

— Как вам его сын Владимир в качестве главного тренера?

— Он был очень молодым специалистом, но старался поддерживать в нас интерес к тренировочному процессу и всегда подбадривал во время тренировок. Ему очень помогали два ассистента, друзья его отца — Владимир и Николай (Владимир Шевчук и Николай Латыш. — «Известия»). Мы тогда провели хороший сезон, вышли из первого дивизиона в премьер-лигу. И достойно сыграли против «Бешикташа» в Лиге Европы (0:3, 2:0).

— Вы слышали, что «Алания» несколько лет назад из-за финансовых проблем лишилась профессионального статуса?

— Я знаю, что клуба уже нет. Очень жаль. В городе очень любят футбол и команду. На наших домашних матчах постоянно собирались полные трибуны. А атмосфера во время матча с «Бешикташем» была такая, которой я не видел на многих матчах чемпионата Греции, когда играл за «Панатинаикос». Я подружился со многими футболистами и работниками «Алании», некоторые из которых неплохо говорили по-английски. Обидно, что этой команды больше нет.

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