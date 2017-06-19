Число пассажиров, воспользовавшихся услугами метро в Санкт-Петербурге, увеличилось втрое во время проведения матча Кубка Конфедераций. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

По данным пресс-службы, в минувшую субботу, 17 июня, в день первого матча Кубка конфедераций петербургское метро перевезло более 1,8 млн пассажиров, что на 600 тыс. больше, чем в обычные выходные. Наибольший пассажирский поток был зафиксирован на станции «Крестовский остров», услугами которой воспользовались 41 тыс. человек. В обычные дни данной станции насчитывается 19 тыс. пассажиров, сообщает ИА «Невские новости».

Напомним, первый матч Кубка конфедераций между сборной России и Новой Зеландии состоялся 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу российской сборной.

Кубок конфедераций – турнир среди восьми национальных команд, призванный проверить страну-организатора предстоящего чемпионата мира по футболу за год до мундиаля. Он пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах России — в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.