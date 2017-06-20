В минувшие выходные в России стартовал настоящий международный футбольный праздник — Кубок Конфедераций-2017, на который съехались сильнейшие сборные всех континентов. И хотя турнир только начался, его уже можно назвать знаковым для нашей страны: никаких серьезных организационных накладок замечено не было, а на каждый матч, несмотря на прогнозы скептиков, приходит множество болельщиков, среди которых не только поклонники играющих команд.

О том, что происходит и будет происходить во время грандиозного футбольного фестиваля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, вряд ли кто-то знает больше, чем Алексей Сорокин — генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018». В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал о первых днях Кубка конфедераций, интересе болельщиков к турниру, а также об экспериментальном новшестве с введением видеоповторов во время матчей.

— Как оцените старт Кубка конфедераций в плане организации?

— Как ни странно, никаких проблем нет. Всё идет гладко. Ни одного нарекания от команд нам не поступало. Есть какие-то мелкие операционные моменты, но они заметны только нам, организаторам. Безусловно, по итогам турнира все эти ситуации мы разберем. А в целом, никаких особо тревожных моментов отметить нельзя.

— Несмотря на опасения, болельщиков на стадионах действительно много. Довольны посещаемостью?

— Да, любителей футбола достаточно много. На игру Камерун–Чили, к примеру, пришло 33 тыс. человек. Это очень хороший показатель для матча, в котором не играет сборная — хозяйка турнира. Уже совсем скоро, 21 июня, на стадионе «Спартак» нас ждет супераншлаг на игре Россия–Португалия. А вообще, надеемся, уже по первым играм болельщики поймут, что у них есть возможность увидеть яркие, динамичные команды и хороший футбол, который при этом еще и отлично организован, — и еще пойдут в кассы покупать билеты.

— На предстоящей игре России с Португалией служба безопасности справится с огромным наплывом болельщиков?

— Абсолютно точно справится. В матчах, которые прошли в Казани и в Москве, до полной загрузки стадиона нам не хватало буквально 4–5 тыс. человек. Но на такие турниры, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, традиционно продается билетов несколько меньше, чем заявленная вместимость стадиона. Таким образом, до полной загрузки нам остается немного. Уверен, и во время аншлагов мы со всем справимся.

— Как вы отнеслись к введению видеоповторов в матчах?

— Действительно, для всех нас и для ФИФА это что-то новое. Эта система уже была опробована в Южной Корее на чемпионате мира (U-20) и теперь используется на нашем турнире. Конечно, пока это выглядит не очень привычно, но зато справедливо.

— Как отзываются о паспорте болельщика (Fan ID) иностранные фанаты, которым этот документ заменяет визу?

— Судя по тем сигналам, которые мы получаем, система работает отлично. Многие иностранные болельщики въезжают в Россию по Fan ID, прибыли уже около несколько тысяч человек. При этом система отлажена и не дает никаких сбоев.

— Новое поле на стадионе «Санкт-Петербург» в разы лучше предыдущего. Тем не менее многие считают, что оно по-прежнему далеко от идеала. От новозеландской сборной по этому поводу нареканий не было?

— Никаких отрицательных комментариев от делегации из Новой Зеландии мы не услышали. Замечу, что и от нашей национальной команды претензий не было.

— Многие считают, что Кубок конфедераций — репетиция чемпионата мира. Удалось ли подметить недостатки, над которыми нужно будет поработать в преддверии мирового первенства?

— Я бы не назвал это репетицией. Это — полноценный турнир. Просто он меньшего масштаба, чем чемпионат мира. А по количеству затраченных усилий, по функциональным показателям Кубок конфедераций не сильно отличается от мундиаля. Что же касается недостатков, то все выводы мы будем делать уже по окончании турнира.

— На прошедшей конференции РФС вас избрали в исполком организации. Говорят, это произошло в преддверии вашего выдвижения в совет ФИФА…

— Было принято решение, что в исполкоме РФС должен быть человек, который отвечает за связь с ФИФА и УЕФА. Руководство Российского футбольного союза предложило мне занять это место в исполкоме, и я очень благодарен им за доверие. Также был приятно удивлен итогами голосования: мою кандидатуру поддержали 96% делегатов.

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