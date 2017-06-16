К побережью Сочи подошла эскадра кораблей Черноморского флота (ЧФ), которой поручено охранять от возможных атак с моря мероприятия Кубка Конфедераций.

Задачей моряков ЧФ на время проведения Кубка Конфедераций станет защита побережья от возможных террористических атак с моря.

15 июня все корабли уже заняли позиции напротив набережной Олимпийского парка, вокзала и яхтенной марины Сочи, сообщили «Известиям» в Минобороны.

К Сочи и Адлеру подошли сторожевик «Сметливый», два малых противолодочных корабля МПК-118 «Суздалец» и МПК-207 «Поворино», малый ракетный корабль (МРК) «Мираж», а также противодиверсионный катер «Граченок», отряд боевых пловцов и шесть вспомогательных судов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Черноморский флот защитит Кубок Конфедераций