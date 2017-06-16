К сочинскому побережью подошла эскадра кораблей Черноморского флота (ЧФ), которой поручено охранять от возможных атак с моря мероприятия Кубка Конфедераций. Как отмечают специалисты, сил эскадры хватит для противодействия не только одиночным лодкам, но и целой группе кораблей, самолетов или вертолетов.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, задачей моряков ЧФ на время проведения Кубка Конфедераций станет защита побережья от возможных террористических атак с моря. 15 июня все корабли уже заняли позиции напротив набережной Олимпийского парка, вокзала и яхтенной марины Сочи.

К Сочи и Адлеру подошли сторожевик «Сметливый», два малых противолодочных корабля МПК-118 «Суздалец» и МПК-207 «Поворино», малый ракетный корабль (МРК) «Мираж». В дополнение к ним в район проведения спортивных мероприятий переброшен противодиверсионный катер «Граченок» и отряд боевых пловцов, а также еще шесть вспомогательных судов.

Сторожевой корабль «Сметливый» имеет на вооружении противокорабельные ракеты Х-35 комплекса «Уран», предназначенные для поражения катеров и надводных кораблей. Залп «Урана» способен потопить авианосец. До прихода в Сочи корабль активно привлекался к антитеррористической операции в Сирии. «Сметливый» обеспечивал оборону Латакии и Тартуса с приморского направления, конвоировал корабли с военными грузами.

Противолодочные корабли МПК-118 «Суздалец» и МПК-207 «Поворино» имеют по две 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000. Боевая часть бомб обеспечивает эффективное поражение всех типов подводных аппаратов, а также боевых пловцов на глубине до 400 метров.

Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Мираж», пожалуй, самый именитый в группе кораблей Черноморского флота. В августе 2008 года, во время вооруженного Конфликта в Южной Осетии, он вступил в бой с пятью скоростными грузинскими катерами, пытавшимися атаковать отряд российских кораблей.

Отряд противодиверсионного противодействия представлен новейшим катером проекта 21980 типа «Граченок». В его арсенале морская пулеметная установка калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы, а также переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-1». Катер может действовать самостоятельно, либо во взаимодействии с подразделениями боевых пловцов.

Роль последних в обеспечении безопасности Кубка Конфедераций в Сочи Минобороны не раскрывается. Но по опыту использования подобных подразделений можно с уверенностью сказать, что военнослужащие провели разведку морского дна в районе курорта на предмет взрывоопасных предметов. Они станут первыми, кто заблокирует подводных диверсантов в случае их попытки минирования или выхода на Черноморское побережье.

– Сочи находится в зоне ответственности Новороссийской Военно-морской Базы, – рассказал «Известиям» историк ВМФ Дмитрий Болтенков. – Поэтому основные корабли, привлекаемые к охране Кубка Конфедераций, именно оттуда.

По словам специалиста, сейчас в Сочи широко используются скоростные катера «Раптор», способные быстро перебрасывать группы спецназа на точки морского побережья, где могут быть замечены диверсанты, и эффективно бороться с малоразмерными морскими целями. Они, к примеру, охраняют Крымский мост и входят в состав подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Эксперт по современному терроризму, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал «Известиям», что террористические атаки с моря стали распространенным явлением еще в 80-е годы прошлого века.

– Прибрежные районы весьма уязвимы для атак с воды, что продемонстрировали еще действия палестинских террористов, которые на моторных лодках проникали в израильские воды из соседних стран, а затем нападали на расположенные у моря населенные пункты, – пояснил специалист. – Предпринимались также атаки с использованием кораблей-носителей. У некоторых террористических организаций даже имеются специальные морские отряды.

Именно поэтому, по словам эксперта, так тщательно патрулируется побережье Газы.