На Кубке конфедераций ФИФА, который пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля, соперниками сборной РФ по группе А станут команды Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). Перед стартом турнира «Известия» представляют противников национальной сборной.

Сборная Новой Зеландии

Фото: Getty Images/Stuart Franklin - FIFA/FIFA

Новозеландцы участвуют в Кубке конфедераций уже в четвертый раз. Три предыдущих турнира завершились для них с удручающим результатом — ни одного выхода из группы и ни одной победы (восемь поражений и одна ничья). Судя по всему, нынешнему составу будет сложно изменить печальную статистику. Главная звезда команды, защитник «Вест Хэма» Уинстон Рид пропустит Кубок конфедераций из-за травмы. Без него новозеландцы стали очень уязвимы в защите — в двух последних товарищеских матчах команда всухую уступила сборным Северной Ирландии и Белоруссии.

Стоит отметить, что после перехода сборной Австралии из Океанской зоны отбора в Азиатскую, новозеландцы стали безоговорочными фаворитами Конфедерации футбола Океании. В 2016 году они выиграли очередной Кубок Океании, в серии пенальти одолев в финале сборную Папуа – Новой Гвинеи (4:2).

Тренер

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Энтони Хадсон начал свою тренерскую карьеру в 27 лет. Он работал в третьей по силе лиге США, в Уэльсе, а позднее возглавлял сборную Бахрейна. Известно, что после гибели своего отца в автокатастрофе Хадсон лечился от алкоголизма, ушел из футбола, став трейдером. Однако стоит отдать специалисту должное — он смог победить пагубную привычку и вернуться к любимому делу.

Капитан

Фото: TASS/AP/Rui Vieira

Крис Вуд (нападающий «Лидса»)

Лидеры

Фото: TASS/AP/Ross Setford Сэм Бротертон

Сэм Бротертон (защитник «Сандерленда»)

Билли Туилому (полузащитник «Марселя»)

Шейн Смелц (нападающий «Борнео»)

Игорь Криушенко (главный тренер сборной Белорусии): «Новая Зеландия исповедует классический британский стиль футбола с длинными забросами и навесами на высокорослых игроков. Команда достаточно атлетичная и физически крепкая. Из недостатков отмечу их слабую игру на стандартных положениях. В команде могу выделить нападающего Криса Вуда и вратаря Стефана Мариновича — эти футболисты запомнились мне по очному противостоянию. В целом это крепкая сборная, но думаю, что Россия одолеет Новую Зеландию с разницей в два мяча».

Сборная Португалии

Фото: TASS/AP/Armando Franca

Сборная Португалии — одна из ведущих команд мирового футбола. Впервые португальцы приняли участие в чемпионате мира по футболу в 1966 году, где заняли третье место, уступив англичанам в полуфинале. В следующий раз «европейские бразильцы» квалифицировались на чемпионат мира только в 1986 году, а затем в 2002-м, оба раза вылетев после групповой стадии турнира. В 2006 году золотой состав сборной во главе с Луишем Фигу занял четвертое место на мировом первенстве.

В 2016 году сборная Португалии, ведомая уже Криштиану Роналду, впервые в своей истории выиграла международный кубок. В финале Евро-2016 португальцы в дополнительное время одолели хозяев турнира французов (1:0) и получили право впервые выступить на Кубке конфедераций.

Тренер

Фото: REUTERS / Kacper Pempel

62-летний специалист Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. После победы на чемпионате Европы во Франции его соглашение с португальской федерацией футбола было пролонгировано до 2020 года.

Наставник португальцев начал тренерскую карьеру в 1987 году в «Эшторил-Прая», в которой он в 30 лет закончил выступать в роли футболиста. До этого Сантуш успел поработать со всеми грандами своей страны — «Спортингом», «Порту» и «Бенфикой». С 2010 года он руководил сборной Греции, откуда в 2014-м вернулся на родину, чтобы возглавить национальную команду.

Капитан

Фото: REUTERS/ Kacper Pempel

Криштиану Роналду (нападающий «Реала» )

Лидеры

Фото: REUTERS/Rafael Marchante Пепе

Пепе (защитник «Реала»)

Жоау Моутиньо (полузащитник «Монако»)

Андре Силва («Милан»)

Паоло Барбоза (известный португальский футбольный агент): «Безусловно, сборная Португалии является одним из главных фаворитов Кубка конфедераций и будет бороться за первое место на этом турнире. Достоинствами сборной является подбор игроков, выступающих в ведущих клубах мира, сбалансированный сыгранный состав и высокая мотивация. Из недостатков я бы выделил усталость футболистов. Позади у них длинный и тяжелый сезон, многие ребята провели по 50 и более матчей — безусловно, это изрядно выматывает. Тот же Роналду и Пепе в начале июня играли в финале Лиги чемпионов. Что касается матча с Россией, то я думаю, будет зафиксирована ничья и обе сборные выйдут из группы».

Сборная Мексики

Фото: REUTERS/Henry Romero

Мексиканцы давно считаются одной из сильнейших сборных Северной и Центральной Америки. Во многом этому способствуют крепкие футбольные традиции страны и увлекательный национальный чемпионат. В 1999 году мексиканцы даже выигрывали Кубок Конфедераций, обойдя в финале сборную Бразилии (4:3).

В 2015 году мексиканцы привычно выиграли десятый по счету титул чемпионов Золотого Кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), который проходил в Канаде. А в октябре 2015-го они сразились со сборной США за право выступить на Кубке конфедераций. Матч проходил в Пасадене и собрал 95 тыс. зрителей. Сборная Мексики оказалась сильнее, в дополнительное время переиграв американцев со счетом 3:2.

Тренер

Фото: REUTERS/Carlos Jasso Описание картинки

Хуан Карлос Осорио — колумбийский специалист, чей тренерский почерк формировался в престижных европейских чемпионатах. Тренерскую лицензию Осорио получил в Англии и пять лет проработал помощником главного тренера в «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что назначение на пост наставника сборной Мексики — серьезный вызов для любого тренера. За последние семь лет в команде сменилось семь специалистов.

Капитан

Фото: TASS/AP/Matt York

Рафаэль Маркес (защитник, «Атлас»)

Лидеры

Фото: TASS/AP/Daniel Ochoa de Olza Хавьер Эрнандес

Хавьер Эрнандес (нападающий «Байера»)

Карлос Вела (нападающий «Реал Сосьедада»)

Джовани Дос Сантос (полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси»)

Ринат Билялетдинов (заслуженный тренер России): «Сборная Мексики — крепкая и интересная команда со своим уникальным стилем игры. Мне импонируют эти ребята, у них в команде достаточно звезд добротного уровня. Команда играет в быстрый и интересный футбол, привлекательный для зрителя. Их противостояние с Россией будет главным в нашей группе. Думаю, что именно с мексиканцами мы поборемся за выход в полуфинал турнира».

Добавим, что в группе В на предстоящем Кубке конфедераций сыграют сборные Австралии, Германии, Камеруна и Чили.

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