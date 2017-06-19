Google усилит борьбу с распространением экстремистских видеозаписей на видеосервисе Youtube. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты намерены улучшить технологию распознавания и удаления контента экстремистского характера, однако признают, что перед ними стоит сложная задача.

«Видео террористической атаки может быть новостью, загруженной BBC, или прославлением насилия в том случае, если загружено иным пользователем в ином контексте», — цитирует RNS сообщение представителей компании.

Помимо этого, компания планирует привлечь больше независимых экспертов в программе Youtube’s Trusted Flagger для отслеживания и оперативного удаления подобных видеороликов. Также Google откажется от монетизации и рекомендации роликов, напрямую не нарушающих политику компании, но содержащих провокационный религиозный или шовинистический контент.

Кроме того, компания совместно с Twitter, Facebook и Microsoft создаст международный форум в целях разработки технологий поддержки сторонних разработчиков и усиления борьбы с терроризмом в интернете.