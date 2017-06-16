Американская корпорация Google может быть оштрафована властями Евросоюза более чем на €1 млрд. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным Европейского союза, компания злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке поисковых систем с целью продвижения сервиса Google Shopping, запущенной в 2002 году. Первое время сервис информировал пользователей о ценах, которые утвердили продавцы, а монетизировался с помощью AdWords. Позже сервис был изменен с большей интеграцией с поисковиком Google.

Ранее компания опровергла обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении положением Google на рынке приложений для мобильных платформ, заявив, что доказательств подобных действий от корпорации не существует. Как сообщает телеканал «360», Google, скорее всего, обжалует это решение в европейских судах, что отложит окончательный вердикт по этому вопросу на многие годы.