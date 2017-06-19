В России 17 июня стартовал долгожданный Кубок конфедераций-2017, и наша страна не подвела болельщиков — ни в плане инфраструктуры, ни в плане самого футбола. В первом матче турнира национальная команда со счетом 2:0 победила сборную Новой Зеландии, а все опасения скептиков относительно покрытия поля на новом стадионе «Санкт-Петербург» оказались напрасными.

Сомнения по поводу готовности арены на Крестовском острове к турниру сохранялись вплоть до последних дней — в первую очередь многих беспокоило состояние газона. Дело в том, что после нескольких тестовых матчей, которые провел здесь местный «Зенит», выяснилось, что изначально постеленное покрытие оказалось совершенно непригодным: трава не прижилась и во время игр куски дерна буквально вырывались из-под ног футболистов. В итоге было принято очень рискованное решение — сменить покрытие всего за пару недель до начала Кубка конфедераций. Однако, как показал матч открытия турнира, действия организаторов оказались верными. Новое поле нельзя было назвать идеальным, но оно, как отметил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, абсолютно готово для проведения матчей самого высокого уровня.

— Я был в составе делегации РФС и не успел осмотреть всю арену полностью, — сказал «Известиям» Сергей Прядкин. — Могу сказать о том, что я видел лично. Раздевалки шикарные, а поле абсолютно готово к матчу открытия. Это отметили и наши коллеги из Новой Зеландии, а также представители других федераций, которые присутствовали на арене. Рад, что у нас появился еще один замечательный стадион.

Что касается футбольной части, за которую в первую очередь отвечал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, то и тут ничто не омрачило спортивный праздник. С первых минут российские футболисты начали действовать против новозеландцев очень агрессивно и сразу завладели преимуществом, что в итоге и привело к положительному результату. Антигероем матча стал защитник сборной Новой Зеландии Майк Бокселл. На 31-й минуте футболист островитян забил гол в свои ворота (31-я минута), а затем не смог помешать Федору Смолову, удвоившему счет на 69-й минуте встречи.

Одним из лучших игроков матча стал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, принявший участие в обоих забитых голах. Также стоит отметить уверенные действия полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Отметим, что Акинфеев впервые с 2008 года сыграл на ноль на крупном турнире. До этого вратарь национальной команды оставлял свои ворота в неприкосновенности на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии в матче против Швеции (2:0).

Сразу после игры своими эмоциями с «Известиями» поделился один из членов штаба Станислава Черчесова — тренер вратарей Гинтерес Стауче.

— С Новой Зеландией получилась хорошая игра, в которой мы показали положительный для нас результат, — сказал «Известиям» тренер. — Действительно, сборная хорошо подготовилась физически. У нас было достаточно времени на сборе в Австрии, и сейчас все ребята находятся в хорошей физической готовности. Если говорить о самом открытии Кубка и новом стадионе, то здесь было всё, как надо, в наилучшем виде.

Минусом для российской команды стало повреждение Александра Ерохина, замененного во втором тайме на Дмитрия Тарасова. По словам Станислава Черчесова, участие полузащитника «Ростова» в игре с Португалией пока находится под вопросом. В остальном он остался доволен своей первой официальной игрой в качестве главного тренера сборной.

— Понятно, что этот первый матч — большой турнир, повышенный ажиотаж — наша команда должна была выиграть, — рассказал Станислав Черчесов. — Но мы готовились по своей программе, добились результата. И местами показывали хорошую игру. Она была цельная, и не было моментов, когда кто-то из футболистов «выпадал». Играли против чемпиона своего континента — темп выдержали, а сделать всё так, как хочется, невозможно. Доволен ли я реализацией? Понятно, когда первые три момента из пустых ворот выбивали — напряжение было. Но потом мы забили гол и сумели раскрепоститься. Теперь готовимся к Португалии.

Встреча с португальской сборной предстоит российской команде 21 июня, а тремя днями позже отечественных футболистов ждет игра с мексиканцами.