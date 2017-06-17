Российская сборная выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0
Сборная России выиграла первый матч на Кубке конфедераций, обыграв со счетом 2:0 сборную Новой Зеландии.
Первый мяч был забит на 31-й минуте в ворота собственной команды Майклом Боксоллом. Второй забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте встречи.
Все! Россия🇷🇺 - Новая Зеландия🇳🇿 - 2:0 Хозяева взяли уверенный старт на #КК2017#RUSNZLhttps://t.co/a7Aw5d6UYr pic.twitter.com/ZxGoOk15Oi— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2017 г.
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