Сборная России выиграла первый матч на Кубке конфедераций, обыграв со счетом 2:0 сборную Новой Зеландии.

Первый мяч был забит на 31-й минуте в ворота собственной команды Майклом Боксоллом. Второй забил нападающий Федор Смолов на 69-й минуте встречи.