Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил инициативу России по введению паспорта болельщика на Кубке конфедераций-2017.

По словам главы ФИФА, он не замечает каких-либо серьезных проблем в организации турнира, однако существует ряд вопросов, которые требуют небольшой корректировки.

«Этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, а также представители ФИФА, но в целом всё идет хорошо», — сообщил журналистам Джанни Инфантино.

Кроме того, глава ФИФА назвал уникальным опытом введение паспорта болельщика и отметил, что эти меры в следующем году позволят миллионам людей открыть для себя Россию.

«Высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика, который позволяет бесплатно переезжать между городами, которые принимают чемпионат», — утверждает президент Международной федерации футбола.