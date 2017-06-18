Великобритания может остаться в Евросоюзе, если изменит свое решение о выходе, заявил координатор по Brexit от Европарламента Ги Верхофстадт в интервью газете Welt am Sonntag

«Британцы могут изменить свое мнение и снова стать частью Европейского союза, этот путь остается открытым», — сказал он.

Тем не менее Верхофстадт подчеркнул, что, если Великобритания решит остаться членом ЕС, она потеряет некоторые льготы.

«Эммануэль Макрон, новый президент Франции, говорил об открытой двери в ЕС для Британии. Я согласен. Но как и для Алисы в стране чудес не все двери одинаковы, так и для Великобритании это будет совершенно другая дверь: без скидок и прочих преференций», — заявил политик.