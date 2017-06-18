Евросоюз обещает занять дружелюбную, но твердую позицию в переговорах по выходу Великобритании из своего состава (Brexit).

Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

«По Brexit мы не будем ни «жесткими», ни «мягкими», но дружелюбными и твердыми. Мы говорим о Brexit как таковом, с принципами совместной работы, уважением прав граждан и бюджетными обязательствами», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он заметил, что основные сценарии выхода Великобритании из ЕС уже представлены, даже тот, в котором рассматривается вариант о недостижении соглашения к оговоренной дате.

Согласно протоколу Brexit, Великобритания должна выйти из состава Евросоюза в марте 2019 года.