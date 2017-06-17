Минобороны России сообщило об уничтожении двух полевых командиров и 180 боевиков «Исламского государства» (ИГ— организация запрещена в РФ) в ходе авиаудара ВКС России.

Как уточняется, операция проводилась в пригороде сирийского города Дейр-эз-Зор 6 и 8 июня для предотвращения прорыва обороны города террористами.

«В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня, нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГ, были ликвидированы полевые командиры Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов», — сказано в сообщении Минобороны.

Также ранее сообщалось, что в ходе еще одного удара ВКС России по пригороду сирийского города Ракка было уничтожено более 330 террористов.