В ходе удара ВКС России по пригороду сирийского города Ракка были уничтожены высокопоставленные члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ), об этом сообщили в Минобороны России.

Также были уничтожены еще примерно 330 террористов.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — говорится в сообщении ведомства.

Информацию о предстоящем совещании лидеров террористической организации и месте встречи удалось выяснить в конце мая. Удар был нанесен ночью 28 мая, с 00:35 до 00:45 мск.