Отделение российского БМ-банка во Львове пострадало от пожара в ночью на субботу, предположительно, неизвестные совершили попытку поджога банка. Об этом сообщила областная госадминистрация.

«На площади Старый рынок на первом этаже ночью произошло возгорание, огонь уничтожил офисную мебель, а также стены и потолок на площади 30 кв. м», — приводит ТАСС сообщение представителя администрации. Возгорание было ликвидировано.

При этом депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что пожар в отделении кредитной организации начался после того, как двое неизвестных бросили в окно здания бутылку, предположительно, с зажигательной смесью. Он также написал на своей странице в социальной сети Facebook, что злоумышленники пытались поджечь и отделение российского VS bank.