В Екатеринбурге злоумышленники совершили попытку налета на один из офисов Сбербанка. В результате происшествия никто не пострадал, деньги похитить не удалось, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр Уральского банка финансовой организации.

Местные СМИ сообщают, что в нападении принимало участие несколько человек, они устроили стрельбу, а затем скрылись, но одного из налетчиков удалось задержать. Пока эта информация официально не подтверждается.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУМВД Валерий Горелых подтвердил факт нападения на офис Сбербанка и отметил, что комментарий будет дан позднее, после выяснения всех обстоятельств инцидента.