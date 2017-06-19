Президент России Владимир Путин в ближайшие несколько недель совершит рабочие поездки в Республику Удмуртия и Свердловскую область. Оба субъекта возглавляют временно исполняющие обязанности руководителей регионов Александр Бречалов и Евгений Куйвашев. Они уже объявили о намерении принять участие в губернаторских выборах, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Информацию о том, что такие визиты главы государства готовятся, «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О планах посетить столицу Удмуртии Владимир Путин сообщил в ходе «прямой линии» 15 июня. Жительница Ижевска во время прямого включения пожаловалась на состояние ее дома: жилье давно признано аварийным, однако снести его планируют только в 2029 году. Женщина заявила, что жить в таком доме еще 12 лет невозможно. Президент заметил, что как раз собирается в республику и пообещал заехать к ижевчанке в гости.

— Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить, — сказал глава государства. — Я планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, что там у вас происходит. Там поговорим уже лично, хорошо? Договорились.

По информации «Известий», Удмуртию президент посетит до конца июня. Визит президента планировался еще до «прямой линии» и связан с вопросами оборонной промышленности. Теперь же к теме поездки добавится и проблема аварийного жилья в республике.

4 апреля 2017 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова, который ранее был секретарем Общественной палаты РФ. Он уже сообщил о готовности участвовать в выборах главы республики.

В июле Владимир Путин совершит рабочую поездку в Екатеринбург. По информации «Известий», президент планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля.

Евгений Куйвашев, возглавляющий Свердловскую область с 2012 года, также заявил об участии в выборах главы региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Известиям», что визиты Владимира Путина также будут связаны и с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов.

Напомним, в апреле глава государства уже посетил Великий Новгород и Ярославскую область. Эти субъекты также возглавляют врио губернаторов Андрей Никитин (Новгородская область, с 13 февраля 2017 года) и Дмитрий Миронов (Ярославская область, с 28 июля 2016 года).

В экспертной среде считают, что такие визиты в регионы помогают главе государства не только лично держать руку на пульсе страны, но и при необходимости оказывать поддержку управленцам, выбравшим правильное направление деятельности. Сам факт визита главы государства в регион может являться такой поддержкой.

- Во время таких визитов происходит обсуждение и выяснение проблем как при встречах с руководителями регионов, так и с, например, руководителями предприятий. Помимо этого, приезд президента - это еще и свидетельство того, что глава государства знаком с высшим должностным лицом региона, раз приезжает президент и оказывает внимание - это повышает шансы регионального лидера на увеличение бюджетных ассигнований и включение субъекта в ФЦП. Поэтому, если врио губернатора говорит о серьезных проектах, которые могут реализоваться на данной территории, привлечении инвестиций, то это правда. Взаимодействие и общение назначенных управленцев с президентом для местных элит - один из главных признаков эффективности руководителя региона, - сказал "Известиям" руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

В единый день голосования 10 сентября руководителей субъектов федерации будут выбирать жители 16 регионов России.