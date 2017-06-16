Власти Удмуртии обещали разобраться с проблемой ветхого и аварийного жилья в регионе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Александр Бречалов.

Такое решение принято после жалобы одной из жительниц Ижевска президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии».

Женщина рассказала, что дом в котором она живет, признан аварийным и внесен в программу расселения в 2029 году, но уже в настоящее время жить в нем невозможно.

«Мы провели соответствующую проверку по всем эпизодам, по жалобам граждан и начали работу по исправлению ситуации»,— заявил Бречалов.

Также он отметил, что не зависимо от того, будет ли продолжено действие федеральной программы по расселению ветхого жилья, власти республики по возможности будут находить средства для переселения граждан.

Проверку после заявления жительницы Удмуртии также начало республиканское следственное управления Следственного комитета России (СКР).