Генпрокуратура РФ организовала проверки в трех российских регионах по обращениям граждан во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пятницу в надзорном ведомстве.

Речь идет о проверке исполнения природоохранного законодательства в Приморском крае, Иркутской и Московской областях.

Жители Находки Приморского края пожаловались на загрязнение воздуха пылью от перегрузки в портовом терминале каменного угля.

В Иркутской области жители подняли вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам на территории поселка Хужир на острове Ольхон на Байкале.

В Подмосковье граждане выразили обеспокоенность свалкой и сжиганием отходов вблизи микрорайона Павлино в Балашихе.