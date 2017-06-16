Оболонский районный суд Киева рассмотрит по существу дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене.

«Суд принял решение назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта в отношении Виктора Януковича», — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передает ТАСС.

Судья также проинформировал, что следующее заседание по существу уголовного дела пройдет 26 июня в 10:00 мск.