Украинская военная прокуратура засекретила решение Краматорского суда по делу о конфискации в пользу госбюджета $1,42 млрд, якобы связанных с бывшим президентом страны Виктором Януковичем и его окружением.

Глава отдела по борьбе с коррупцией Центра «Эйдос» Глеб Каневский обратил внимание на то, что приговор суда отсутствует в Едином госреестре судебных решений, и подал запрос об этом в государственное предприятие «Информационные судебные системы».

Исполняющий обязанности гендиректора этого учреждения Дмитрий Дубинко ответил Каневскому, что отсутствие приговора по делу о «миллиардах Януковича» обусловлено запретительным постановлением военной прокуратуры, пишет «Украинская правда».

Основанием для запрета стало стремление следственного органа применить «меры безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве».

В постановлении прокуратуры, которое процитировано в ответе на запрос Каневского, говорится, что запрет будет действовать «до завершения досудебного расследования в уголовном производстве».

Краматорский суд разбирался в происхождении $1,42 млрд, которые в январе 2015 года были заблокированы Государственной службой финансового мониторинга Украины в украинском Ощадбанке на открытых там счетах компаний-нерезидентов. Решение об аресте средств и последующей их конфискации было обосновано их предполагаемой связью с экс-лидером Украины Виктором Януковичем и людьми из его окружения.

Янукович через своих адвокатов обратился в суд, требуя официального опровержения обнародованной информации о том, что конфискованные миллиарды имеют к нему какое-либо отношение.

Защитник экс-президента Виталий Сердюк представил документы по всем банковским счетам Януковича на Украине, чтобы доказать отсутствие у него таких сумм.

Тем не менее в конце апреля нынешнего года деньги были переданы в госбюджет, причем украинская генпрокуратура публично назвала это «конфискацией денег Януковича». Несколько дней назад судья Краматорского городского суда передала решение о конфискации средств в Единый госреестр судебных решений, но, как теперь стало известно, оно там так и не появилось.