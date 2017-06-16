Сенатор Елена Мизулина прокомментировала ситуацию с «пьяным» мальчиком, который погиб в ДТП, назвав случившееся беспределом и пообещав следить за ее развитием.

«Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?» — сказала Мизулина, добавив, что Следственный комитет намерен забрать расследование скандального дела у полиции, что, на ее взгляд, является правильным решением.

«Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это — очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела. Это коррупция! И виновные должны будут понести наказание», — заверила сенатор, передает пресс-служба.

Напомним, трагедия произошла в апреле в городе Железнодорожный. 31-летняя женщина за рулем иномарки нарушила ПДД и насмерть сбила шестилетнего ребенка по имени Алексей Шимко. Сразу же после аварии женщина заявила, что мальчик был пьян. Недавно специалисты обнародовали экспертное заключение, где указывалось, что у уже похороненного Алексея было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови.