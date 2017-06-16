Координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал «Известиям» резонансное ДТП в котором погиб «пьяный» мальчик. По его мнению, в этой истории необходимо проводить персональное расследование в отношении следователя.

«Мы имеем дело с абсолютно тупой коррупционной историей. Надо проводить расследование в отношение следствия, персонально следователя. Не брал ли он взятку, не состоит ли в каких-то дружеских отношениях с криминальным авторитетом, который является мужем или парнем этой девушки. И вообще насколько экспертиза была не предвзята и однозначна», — сказал Шкуматов.

По словам представителя «Синих ведерок», в России очень часто виновники аварий уходят от ответственности, предоставляя в суде липовые экспертные заключения.

«Во многих случаях абсолютно подложные экспертизы приводят к тому, что виновные в ДТП уходят от ответственности. Есть несколько случаев, когда пьяный водитель насмерть сбил пешехода, а потом в результате экспертизы оказалось, что пешеход сам прыгнул под колесо. Таких случаев очень много, и родственники пытаются добиться справедливости», — считает Шкуматов.

Напомним, 23 апреля в Балашихе 31-летняя женщина наехала на мальчика, после чего машина протащила его около 10 м. Утверждается, что экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика в 2,7 промилле, на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена. Семья погибшего ребенка просит разобраться в случившемся. Позднее стало известно, что за рулем иномарки находилась супруга авторитетного бизнесмена Ольга Алисова.