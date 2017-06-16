Российское министерство строительства и жилищно-коммунальных услуг собирается взять под контроль проведение капитального ремонта на различных объектах в регионах страны, пишут «Известия» со ссылкой на представителя ведомства. Соответствующие поправки в законодательство, по его словам, уже подготовлены.

Минстрой уже подготовил положение о своем статусе, дающее ему право целиком контролировать ход работ и в силу особых полномочий мониторить размеры взноса за ремонт.

Поправки позволят Минстрою постоянно вести мониторинг капитального ремонта и оценивать, насколько корректно в субъектах РФ назначены платежи за него. «Сейчас необходимо сосредоточить внимание на безусловном выполнении краткосрочных планов в полном объеме, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. – Если выявляется завышение или занижение взноса, регион получает предписание о необходимости скорректировать взнос».

Подробнее — в материале «Известий»: Минстрой возьмет капремонт под контроль