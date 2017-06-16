Министерство строительства и ЖКХ начнет следить за ходом капитального ремонта в регионах. Для этого уже подготовлен проект поправок в положение о министерстве, которые наделяют его дополнительными полномочиями. Они позволят вести мониторинг размера взносов за капремонт, установленного в регионах, и хода самих работ. В случае если плата будет начисляться некорректно, регионы получат предписание о необходимости изменить размер взносов. Помимо этого, Минстрой проследит, чтобы собранные деньги расходовались в срок и по назначению.

Минстрой планирует контролировать размер начисления взносов за капремонт и ход работ. Для этого подготовлены поправки в «Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ». Они добавляют в перечень полномочий министерства мониторинг капремонта в регионах, «в том числе в части установления размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минстроя, поправки позволят вести постоянный мониторинг хода капитального ремонта и оценивать, насколько корректно в субъектах РФ назначены платежи.

— Минстрой России наряду с другими параметрами региональных программ капремонта мониторит и установку размера взноса — он должен быть достаточным для выполнения работ и доступным для граждан, — отметили в пресс-службе.

Согласно закону, минимальные размеры взносов на капремонт в каждом регионе самостоятельно устанавливают органы местного самоуправления. При этом методику установки взноса разработал Минстрой, в ней отдельно прописана оценка доступности платежа для граждан — в зависимости от реальных доходов населения.

— Безусловно, взнос на разных территориях может отличаться в зависимости от особенностей региона, однако в соседних областях он не может отличаться в разы. Минстрой России держит на контроле регионы. И если выявляется завышение или занижение взноса, регион получает предписание о необходимости скорректировать взнос, — пояснили в Минстрое механизм работы.

Также в ходе мониторинга будут следить за тем, чтобы собранные на капитальный ремонт деньги расходовались оперативно и по назначению. В министерстве подчеркнули, что «сейчас необходимо сосредоточить внимание на безусловном выполнении краткосрочных планов в полном объеме».

Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году.

— Любой закон приобретает практику применения спустя несколько лет. За три года, видимо, стало понятно, что надо вводить определенные коррективы и в части более жесткого контроля. Федеральный орган исполнительной власти должен осуществлять контроль и за ходом работ, и за размером тарифов. Тем более что в ЖКХ много контроля не бывает, — полагает первый заместитель председателя комиссии по развитию местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин напомнил, что Минстрой уже влияет на размер взносов через предложенную регионам методику их определения.

— Минстрой так или иначе регулирует размеры взноса и планирование их рационального использования. Мониторить выполнение данных рекомендаций не только логично, но и необходимо для своевременного реагирования, — полагает депутат.

В то же время он полагает, что устанавливать за регионы размеры минимального взноса на капитальный ремонт Минстрою смысла нет, так как при расчете необходимо учитывать местную специфику, тип многоквартирных домов, их состояние и возможности господдержки в субъекте.

На данный момент взносы за капремонт в стране колеблются от 3 до 30 рублей за 1 кв. м. При этом размер платы может существенно различаться даже в соседних субъектах РФ. Например, в Санкт-Петербурге минимальный взнос установлен на уровне 3 рублей за 1 кв.м, а в Ленинградской области — уже 5,5 рубля. В Москве минимальный платеж в этом году определен в 17 рублей за 1 кв. м, а в Московской области — 8,65 рубля.

По данным Минстроя, средний уровень собираемости взносов за 2016 год превысил 85%. К концу 2016-го капитальный ремонт был проведен в 71 221 многоквартирном доме, в которых проживают порядка 9,2 млн человек.