Чешская парламентская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) создает совместную российско-чешскую рабочую группу, которая займется вопросом очистки воды в Крыму. Об этом «Известиям» рассказал депутат парламента Чехии от СПД, зампредседателя комитета по окружающей среде Ярослав Голик. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил «Известиям», что приветствует международную инициативу и его ведомство готово к обмену опытом. А глава Крыма Сергей Аксенов пригласил инвесторов на полуостров для детального обсуждения проекта.

Ряд чешских политиков формируют совместную российско-чешскую рабочую группу по решению проблемы водоснабжения Крыма. Она обострилась после того, как Украина установила водную блокаду полуострова. Как сообщил «Известиям» депутат парламента Чехии от партии СПД Ярослав Голик, чешские специалисты имеют немалый опыт работы по решению аналогичных проблем, к примеру, в пустынных зонах на Ближнем Востоке, а также используют нанотехнологии.

Интерес СПД к вопросам двустороннего экономического сотрудничества обусловлен тем, что эта партия последовательно выступает против санкционной политики Брюсселя в отношении российского полуострова, а также за нормализацию отношений с Москвой.

— Ряд экспертов с обеих сторон уже поддержали нашу инициативу. Кроме того, осенью этого года в Прагу приедет делегация из Крыма, включающая профильных специалистов, предпринимателей и политиков, с которыми мы сможем обсудить все необходимые нюансы и определить конкретные сроки. Мы планируем запуск проекта в 2018 году. Ожидается, что на встрече будет присутствовать и представитель министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, — рассказал «Известиям» Ярослав Голик. — Экспертная группа займется вопросами очистки загрязненной воды на полуострове и ее повторного использования в технической сфере. Также планируется создание специальных каналов, которые будут препятствовать стеканию воды с гор в море. То есть речь идет о поддержании водного баланса полуострова.

Глава Минприроды России Сергей Донской заявил «Известиям», что Россия сейчас успешно решает проблему водоснабжения Крыма своими силами — реализует соответствующую программу, утвержденную правительством. Вместе с тем министр приветствовал возможность совместной работы с другими странами.

— Мы готовы к сотрудничеству с европейскими странами, а также готовы поделиться своим опытом. Потому что ни одно государство мира не сталкивалось с задачей в столь сжатые сроки решить проблему такого масштаба — в нашем случае был практически в одночасье перекрыт основной канал, обеспечивавший Крым водой, — напомнил Сергей Донской.

Как рассказал «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов, республика открыта к сотрудничеству с зарубежными, в том числе и чешскими, партнерами, в любых сферах и форматах.

— Если совместные проекты помогут модернизации такой чувствительной для нашего полуострова отрасли, как водоснабжение, от такого сотрудничества выиграют все стороны, — отметил Сергей Аксенов. — Пользуясь случаем, хочу пригласить чешских инвесторов в Крым для изучения и проработки деталей проекта .

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов сообщил «Известиям», что визит крымской делегации уже планируется и состоится после осенних парламентских выборов в Чехии.

Крым испытывает нехватку воды, поскольку на полуострове мало поверхностных источников водоснабжения. Многие из них пересыхают летом. Опустынивание региону, конечно, не грозит, но восточные и юго-восточные части полуострова (Керчь, Феодосия) находятся в зоне риска. После воссоединения Крыма с Россией Киев начал перекрывать шлюзы Северо-Крымского канала, обеспечивающего поставку воды из Днепра на полуостров. В апреле 2017-го украинские власти ввели в эксплуатацию новую дамбу и окончательно заблокировали поставку воды.

Академик Российской академии естественных наук Роальд Джамалов рассказал «Известиям», что чешские депутаты выступили с действительно перспективной инициативой.

— В Крыму можно создавать водозаборные сооружения, которые будут препятствовать сбросу воды в море. Эти технологии разработаны. Очистка сточных вод и повторное использование отработанной воды широко практикуются в богатых арабских странах. Ею орошают сады и траву. Такую очистку, безусловно, нужно развивать в Крыму, — отметил специалист.

Инициатива чешской стороны также важна с политической точки зрения. На фоне стремления Евросоюза поддерживать экономическую блокаду полуострова с помощью санкций подобные шаги подают серьезный сигнал Брюсселю о непопулярности его политики.