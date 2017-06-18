Во время проведения съезда «Альтернативы для Германии» зампредседателя партии Александр Гауланд заявил, что Крым — исконно российская территория.

Политик отметил что санкции «всегда ошибочны, политически неправильны». «Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины», — приводит Die Welt его слова.

Крым передали Украине во времена СССР, напомнил он. Кроме того, Гауланд отметил, что «немцам всегда было хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией».