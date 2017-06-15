В Пентагоне в среду подтвердили, что Вашингтоне поставит Катару партию истребителей F-15 Eagle на сумму около $12 млрд.

В сообщении Пентагона сказано, что глава ведомства Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей для обсуждения завершения сделки по покупке Катаром F-15, передает ТАСС.

Как заявил представитель Пентагона Роджер Кабинес, эта сделка должна усилить сотрудничество с Катаром в области безопасности. В заявлении также сказано, что на встрече обсуждались способы снизить напряженность между Катаром и арабскими странами. Министры, кроме этого, обсудили ход текущих операций по борьбе с терроризмом.

По данным Bloomberg, США могут поставить Катару 36 самолетов F-15.

Отметим, что сделка на поставку Катару американских истребителей проходит на фоне обострения ситуации вокруг Дохи, которую ряд арабских сран обвинили в поддержке терроризма, разорвав с ней отношения. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Катар «исторически» поддерживал терроризм.