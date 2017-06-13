Посол США в Катаре Дана Шелл Смит подала в отставку после того, как президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес страны Персидского залива.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление корреспондента телеканала CNBC Джона Харвуда, написавшего об этом в своем Twitter.

По его информации, слова американского лидера подорвали попытку Госдепартамента ослабить напряженность между странами.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил с обвинениями в адрес Катара, поддержав демарш ряда арабских стран, разорвавших дипотношения с Дохой. Трамп при этом заявил, что Катар «исторически» поддерживал терроризм и этому следует положить конец.

В свою очередь, глава катарского внешнеполитического ведомства Мухаммед Аль Тани выразил удивление в связи с обвинениями со стороны американского лидера, назвав их «странными» после многих лет эффективного военного сотрудничества между Вашингтоном и Дохой.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив эмират в финансировании террористов.