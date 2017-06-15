В институте Минздрава рассчитали по формуле нормы безопасного употребления различного алкоголя для мужчин и женщин, в будущем этими нормами могут маркировать соответствующую продукцию.

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России (ГНИЦПМ) выделили три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий. Расчеты были выполнены для водки, коньяка, виски, коктейлей, пива, сухого и крепленого вина.

В качестве базовой единицы медики использовали стандартную дозу в 10 г этилового спирта. Соответственно, эта доза содержится в разном количестве напитка того или иного вида. В 50 мл водки эта доза составляет 1.6, 1,3 для 150 мл шампанского и так далее. Затем была предложена формула расчета употребления напитков за неделю: стандартная доза была умножена на число бокалов или рюмок, а затем на число дней.

Специалисты выяснили, например, если мужчина будет пить по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пенного напитка соответствует высокому риску.

Такие же данные приведены для водки и шампанского, кроме этого, представлен расчет употребления допустимого количества алкоголя женщинами.

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Институт Минздрава подсчитал, сколько можно пить