Специалисты Минздрава рассчитали нормы употребления алкоголя для мужчин и женщин, которые могут быть использованы в маркировке этой продукции. В нормах определено количество выпивки, соответствующее низкому, среднему и высокому вреду здоровью. Например, если мужчина будет пить по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов три раза в неделю, то риск будет низким, а если снимать стресс каждый рабочий день, то риск увеличится до среднего. Эксперты критикуют подобный подход, утверждая, что нормы употребления спиртного сугубо индивидуальны.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России (ГНИЦПМ) рассчитало нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, которые в перспективе могут быть указаны на бутылках. Потребление разбито на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий. Специалисты сделали расчеты для обычных алкогольных напитков: водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина.

По расчетам ГНИЦПМ, если мужчина будет пить по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пенного напитка соответствует высокому риску.

Четыре бутылки крепленого вина (18 градусов) объемом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.

Рюмку водки объемом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине при соблюдении уровня безопасности лучше обойтись одной. При превышении этой нормы риск перейдет в средний.

Женщине по рекомендациям ГНИЦПМ можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объемом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употреблении 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин это уже средний риск.

Для расчетов медики выделили стандартную для каждого типа продукции дозу — это такое количество напитка, в котором содержится 10 г этилового спирта. Например, для 50 мл водки стандартная доза (СД) составляет 1,6 СД, а для 150 мл шампанского — 1,3 СД. Далее специалисты предложили формулу потребления алкоголя за неделю — стандартную дозу следует умножить на количество бокалов или рюмок, потом на число дней в неделю, когда употреблялся алкоголь, в итоге получится необходимый результат.

Далее потребление за неделю можно проверить в шкале из трех уровней — низкий риск (для мужчин это 21 СД, для женщин — 14 СД), средний (21-35 СД и 14 – 28 СД соответственно) и высокий риск (35-70 СД и 28-70 СД). Таким образом, употребление для мужчин 3–4 СД в день или 21 СД в неделю несет низкий риск для здоровья. Для женщин безопасная мера это — 2–3 СД в день либо 14 СД в неделю.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков подчеркнул, что невозможно выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя, «подобные рекомендации или расчеты рисков для здоровья могут делаться для каждого конкретного человека с учетом его массы тела, состояния систем организма, ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь, эти моменты обговариваются в документах ВОЗ».

— Тем более есть ситуации, в которых алкоголь должен быть сведен до нуля — северным народам нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Алкоголикам также запрещается употребление подобных напитков, — сказал он.

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин сказал, что людям достаточно сложно контролировать употребление алкоголя в определенных дозах и в нужный момент останавливаться с учетом рекомендаций. Он отметил, что обозначенные рекомендуемые дозы алкоголя способствуют выделению гормона счастья, дофамина, но при употреблении следующей минимальной дозы спиртного уже начинаются совершенно другие процессы — торможения, алкоголь действует как седативное средство.

— Понятно, что никто не садится за стол, чтобы в перспективе оказаться под ним, но если человеку хорошо, то с чего вдруг он остановится, поэтому стоит говорить о том, что начать употреблять спиртное — это уже риск, — сказал Павел Шапкин.

Ранее в Минздраве заявляли, что намерены в перспективе указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках. Это следует из Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, которую также формировали специалисты ГНИЦПМ.

В ГНИЦПМ подчеркнули, что для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).